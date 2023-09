Assistente se junta a Mano, e Corinthians busca preparador físico

Além de Cauan e Sidnei Lobo, Fernando Lázaro segue atuando como auxiliar, já que é funcionário fixo do clube. Mauro da Silva também está no dia a dia do CT, atuando como observador técnico.

Além de Luxa, Mauricio Copertino (auxiliar), Antonio Mello (coordenador da preparação física) e Daniel Felix (preparador físico) deixaram o Corinthians.

A estreia de Mano Menezes vai acontecer neste sábado, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no gramado do Morumbi.