Mano explica fala antiga sobre arbitragem: 'Às vezes escapa uma bobagem'

O técnico Mano Menezes foi apresentado oficialmente pelo Corinthians hoje, no CT Dr. Joaquim Grava. Um dos tópicos abordados foi sua fala polêmica em 2016, quando ainda treinava o Cruzeiro. Na ocasião, o comandante insinuou que o Timão era favorecido pela arbitragem na Neo Química Arena, após um confronto pela Copa do Brasil.

"Declarações pós-jogo como essa acontecem, às vezes boas e às vezes não tão boas. Você está do outro lado, envolvido no jogo, quer ganhar. Eu visto a camisa, o corintiano sabe disso. Penso em defender o lado que eu estou, com todo empenho e toda dedicação, assim que é no futebol. A gente que concede 15, 20 entrevistas por semana, acaba escapando uma bobagem. Que nem vocês [repórteres]", disse Mano Menezes.

O treinador ainda falou como espera que seja seu relacionamento com a imprensa neste período no Timão. "A vida vai ensinando muita coisa, às vezes vamos melhorando em alguns aspectos, piorando em outros. Mas não adianta brigar, vamos perder tempo. Vamos estabelecer uma relação de diálogo. Sempre que tiverem dúvida, vou tentar ajudar, esclarecer dentro de uma linha que eu gosto de fazer. Se as consequências disso fossem críticas ou elogios com respeito, vamos nos entender bem, caso contrário vamos nos entender mal. O respeito é essencial, e isso que temos que fazer", comentou.