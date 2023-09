Após título, presidente do São Paulo anuncia pagamento de bônus a funcionários

"Quando Deus me salvou da COVID em agosto de 2021, ele me possibilitou concluir uma missão inclusiva e de reconhecimento. A reconstrução do São Paulo passa pela dedicação e comprometimento dos nossos funcionários de todos os níveis. Eles nunca trabalharam com tanto amor e carinho por uma causa. Merecem muito", escreveu.

Ao todo, o São Paulo faturou R$ 88,7 milhões com o título inédito. Além da premiação da Copa do Brasil, a equipe também arrecadou mais de R$ 24 milhões com bilheteria na final.

Garantido na Libertadores de 2024, o foco do Tricolor neste final de temporada e no Campeonato Brasileiro. A equipe voltará ao Morumbi no sábado para enfrentar o Corinthians, às 18h30 (de Brasília).

