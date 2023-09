Abel admite que "gostaria de ter mais opções", mas valoriza trabalho no Palmeiras após empate com o Boca

"Teu colega ao invés de valorizar o positivo, valorizou o negativo. Nós temos uma equipe muito equilibrada, que defende desde o centroavante até o goleiro. Para ganhar competições desse nível, tem que ser consistente e boa defensivamente. Weverton fez jogo bem equilibrado, defesa muito importante. Se bem que acho que poderia ter agarrado a bola antes, no cruzamento. Nossa equipe, coletivamente, esteve bem defensivamente. Saímos para o contra-ataque, tivemos duas chances com o Veiga. Foi um jogo difícil, sabíamos disso, Boca tem as mesmas aspirações que nós. Agora é na nossa casa, perante nosso público. Conhecemos bem o nosso campo e vamos procurar do primeiro ao último segundo, nos pênaltis, onde for, fazer de tudo para estar na final. Essa é nossa intenção. Foi isso que nos propusemos desde o primeiro dia de Libertadores. Na primeira fase, fizemos de tudo para ficar em primeiro e decidir em casa. Isso é muito bom. Nós agora temos essa vantagem."

Plano para surpreender o Boca

"Se eu adivinhasse o que iria acontecer no final do jogo, faria todas as escolhas antes. Obviamente não é assim, não tenho varinha mágica. Perdemos um jogador desequilibrador, certo? Agora, o que temos que fazer é pegar os jogadores mais experientes. Hoje, tenho certeza absoluta que nosso adversário não esperava que jogássemos como jogamos. Nós surpreendemos, pena que desperdiçamos chances. Tática é de minha responsabilidade, dar confiança também. Mas quem faz gols, dribles, defesas, são eles. Minha função é que entrem dentro de campo com certeza absoluta do que tem que fazer."