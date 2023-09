Zagueiro da base assina contrato profissional com Corinthians e é emprestado para Roma

João Gabriel, zagueiro do Corinthians sub-17, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Em seguida, o defensor de 16 anos foi emprestado à Roma, da Itália, após passar por um período de testes na equipe italiana, que pode exercer opção de compra.

O jovem está no Corinthians desde 2019, com 12 anos, após jogar um Paulista sub-13 como titular pelo Osasco Audax. Neste período de Timão, João Gabriel fez 63 jogos pelas categorias inferiores, sendo 56 como titular (89%). Com a camisa do Alvinegro, foi campeão da Copa Votorantim Sub-15 de 2022, uma das mais importantes competições de categorias de base do Brasil.

Além da vida de atleta de futebol, João Gabriel pratica Kung-Fu. Ele está na faixa marrom ponta preta e possui diversas medalhas por competições estaduais e brasileiras. A próxima "graduação" dentro da modalidade é a de faixa preta. O jovem, de forma extra-curricular, fala inglês, italiano e espanhol.