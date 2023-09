Yuri Alberto assume protagonismo no ataque do Corinthians após saída de Róger Guedes

Yuri Alberto precisou dar as caras após a saída de um dos atletas mais importantes do elenco do Corinthians na temporada: Róger Guedes. Depois da venda do antigo camisa 10, o centroavante assumiu o protagonismo no ataque do Timão.

Desde que Róger se transferiu para o Al-Rayyan, do Qatar, Yuri passou a liderar quase todas as estatísticas ofensivas da equipe. Ele é o artilheiro do time neste período, com quatro gols, e o jogador que mais converteu chances claras.

O camisa 9 também ocupa o primeiro lugar de três rankings neste intervalo de tempo: ele é o que mais vezes chutou a gol (13), o que mais venceu duelos (59) e quem mais sofreu faltas (26). Os dados foram divulgados pelo Sofascore.