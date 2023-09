Vitória x Tombense: veja informações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Na noite desta sexta-feira, o líder Vitória recebe o Tombense, no Barradão, em Salvador (BA), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

A partida terá transmissão do SporTV, na televisão fechada, e do Premiere, no pay-per-view. No entanto, o torcedor pode ficar por dentro de tudo em tempo real aqui na Gazeta Esportiva.

Após jejum de três jogos sem vitória ? dois empates e uma derrota ?, o Leão da Barra se recuperou na competição e chega para este confronto de dois triunfos consecutivos. Assim, o clube baiano lidera o torneio nacional, com 55 pontos.