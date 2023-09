Vencedores de concurso poderão acompanhar gravação do Troféu Mesa Redonda; veja como participar

Além de ter a chance de acompanhar a gravação da 20ª edição do Troféu Mesa Redonda in loco, você ainda ganhará uma camisa oficial do seu time do coração.

A votação chega ao fim no dia 29 de outubro. Já o evento será transmitido em 10 de dezembro.

Homenagens aos destaques

Tradicional evento da TV Gazeta, o Troféu Mesa Redonda chega à 20ª edição em 2023. A promessa é oferecer ao telespectador um espetáculo com muita emoção, glamour e alto astral. O evento tem o objetivo de homenagear os melhores jogadores da temporada e se tornou um dos principais eventos esportivos do país.

Personalidades importantes do meio esportivo já passaram pelo palco da Fundação Cásper Líbero, como Tite, Neymar, Felipão, Carlos Alberto Parreira, Muricy Ramalho, Abel Braga, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Cafu, Roberto Carlos, Carlitos Tevez, Riquelme, Conca, entre tantos outros.