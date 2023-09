Como o Santos aproveita o dinheiro das vendas de Ângelo e Deivid Washington

Na última janela de transferências, o Santos realizou duas vendas expressivas. O clube acertou as saídas dos atacantes Ângelo e Deivid Washington, ambos para o Chelsea. Cada um rendeu 15 milhões de euros aos cofres alvinegros. Ao todo, portanto, o Peixe recebeu 30 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões na cotação atual).

Mas como o Alvinegro Praiano aproveita esse dinheiro? O presidente Andres Rueda foi questionado pelo Conselho Fiscal da equipe e comentou sobre o destino deste montante.

Com a verba do Ângelo, o Santos pretende liquidar duas dívidas, sendo uma com Leandro Damião, mais especificamente com a Doyen Sports Investments LTDA, e outra com Cueva.