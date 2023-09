Vasco atrasa pagamentos a outros clubes e é impedido de trazer reforços

O Vascotrouxe vários reforços ao decorrer desta temporada. No entanto, mesmo com a SAF, os cruzmaltinos têm tido problemas com os pagamentos a outros clubes pelas negociações. Neste momento, o Vasco está impedido de trazer novos reforços. Mas, com a janela de transferências fechada, isso não vem sendo um grande problema.

O clube carioca espera um repasse da 777 Partners nesta semana. O objetivo é quitar as dívidas para poder realizar transferências já na próxima janela.

O assunto não é comentado pela diretoria. A espera é de um aporte de R$ 120 milhões nos próximos dias, o que estava previsto em contrato.