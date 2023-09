Torcedores do Palmeiras registram caso de racismo na Bombonera antes de jogo contra o Boca Juniors

Torcedores do Palmeiras em La Bombonera registraram, em vídeo, atos racistas de um torcedor do Boca Juniors nesta quinta-feira (28).

No X, antigo Twitter, o jornalista João Paulo Cappellanes divulgou um vídeo em que um torcedor do time xeneize aponta um celular em direção à torcida do Verdão com uma mensagem contendo a palavra "macaco".