Torcedor do São Paulo morto durante título foi atingido por munição da PM, diz delegada

Classificação e jogos Copa do Brasil

Rafael, torcedor do São Paulo morto no último domingo (Foto: Reprodução)

O cidadão, que era integrante da Torcida Independente, a principal organizada do São Paulo, estava usando um boné na cabeça, que foi perfurado pelo projétil. Ele foi encontrado morto pelos policiais após uma confusão nas imediações do Morumbi. De acordo com a PM, são-paulinos tentaram invadir a área de isolamento do estádio, onde o time jogava a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A Polícia Civil, agora, investiga para saber da onde partiu o disparou e quem foi o autor. Neste sentido, as imagens coletadas pela Polícia Técnico-Científica podem ajudar para esclarecer os fatos. Segundo Ivalda Aleixo, foram encontradas outras três munições do tipo bean bags no local, além de pedaços de madeira e garrafas de vidro.

Os investigadores devem procurar cenas do disparo nas câmeras de segurança, além de ouvir a mãe da vítima como primeira testemunha. A delegada do caso ainda quer entender o nível da deficiência auditiva de Rafael e com que frequência ele frequentava estádios ou eventos sozinho.