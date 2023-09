Técnico do Benfica não descarta Di María e David Neres juntos contra o Porto, mas atenta para "equilíbrio" do time

Ambos os atacantes acumulam sete partidas na atual temporada pelas Águias. Di María foi titular em todas as oportunidades que teve no ano, enquanto David Neres começou entre os onze iniciais apenas uma vez.

Em relação aos números, o argentino tem cinco gols e uma assistência em 2023/24. Já o brasileiro ex-São Paulo soma um tento anotado e três passes finais.

Após seis rodadas, o Benfica ocupa a terceira colocação do Campeonato Português, com 15 pontos somados. O Porto, por sua vez, é o vice-líder, com 16 ? empatado com o Sporting, mas atrás pelo saldo de gols.