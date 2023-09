Sem Otávio, Atlético-MG divulga relacionados para duelo contra o Internacional pelo Brasileiro

Na noite desta quinta-feira, o Atlético-MG divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados para o duelo diante do Internacional, que acontece neste sábado. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista não conta com grandes novidades com relação aos atletas que estiveram na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, na última rodada. O principal destaque é a ausência do meio-campista Otávio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Dourado e está suspenso.

Além de Otávio, outros dois jogadores seguem fora e não integram o elenco que viajará para Porto Alegre. O zagueiro Igor Rabello está em processo de transição física, enquanto o atacante Eduardo Vargas também se recupera de lesão e continua sendo desfalque para o técnico Felipão.