Seleção Brasileira disputa primeiro Mundial de Corridas de Rua neste domingo

A Seleção Brasileira já está em Riga, na Letônia, para a disputa da primeira edição do Campeonato Mundial de Corridas de Rua, que será realizada no domingo, mas com atividades que começam já nesta sexta-feira. A equipe nacional conta com 11 representantes, cinco homens e seis mulheres.

Em uma ação da World Athletics (WA) e do Comitê Organizador para promover os eventos de massa e o encontro de atletas de alto nível com os corredores amadores, a competição será aberta também ao público em geral. Ao todo, o Mundial reunirá 348 atletas de elite (151 mulheres e 197 homens), de 57 países, incluindo campeões olímpicos e mundiais.