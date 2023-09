Santos irá disponibilizar 50 ingressos gratuitos para jogo contra o Vasco por meio de ação

É obrigatória a apresentação de documento recente com foto e o cartão de vacinação (físico ou virtual), comprovando que o torcedor foi vacinado nos 30 dias anteriores.

Cada vacina corresponderá a um ingresso. Não será possível transferir o bilhete. A comprovação de vacina utilizada em determinado jogo, não poderá ser reutilizada em outras partidas. Não serão entregues ingressos a terceiros, representantes, procuradores ou pessoas jurídicas.

O Santos recebe o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Cruzmaltino está em 15º, com 26.