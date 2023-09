Santos assina primeiro contrato profissional com zagueiros do elenco sub-17

Classificação e jogos Brasileirão

"É uma honra e motivo de muita alegria chegar a mais essa etapa da minha jornada aqui dentro do Santos FC. Agradeço muito a Deus e a todo mundo que sempre esteve comigo nessa caminhada. Acima de qualquer coisa, sempre darei meu máximo com essa camisa", disse.

Já João Ananias é natural de São Mateus (SP), cresceu em Mauá (SP) e chegou ao Peixe no início de 2018. Com os mesmos 1,88m de altura do companheiro de zaga, Ananias também celebrou e projetou seu futuro no Alvinegro Praiano.