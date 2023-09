Rony reconhece 'atmosfera contagiante' da Bombonera, mas crê em 'casca' do Palmeiras

Se quiser avançar à final da Libertadores, onde vai encarar o vencedor do embate nacional entre Fluminense e Internacional, o Palmeiras terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o Boca Juniors no mata-mata. O primeiro duelo entre as equipes será às 21h30 (de Brasília) de hoje (28), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

Após o último treino do Verdão para a partida, válida pela ida das semifinais da competição continental, Rony admitiu que os comandados de Abel Ferreira devem encontrar dificuldades no embate inicial diante da equipe xeneize.

"Com certeza, será um jogo difícil. A atmosfera da torcida contagia os jogadores. Já tive o privilégio de jogar nesse estádio com o Athletico-PR. Como o Abel falou, um grande evento, um grande jogo. Todos devem parar para assistir porque deve ser um jogo muito legal, duas grandes equipes querendo vencer", afirmou o camisa 10.