Rojas confirma histórico de lesões e vira novo problema para o Corinthians

Em maio deste ano, Rojas foi diagnosticado com edema ósseo pós-traumático no tornozelo direito. A lesão ocorreu em decorrência de uma torção de que ele sofreu dias antes do problema, em um confronto diante do Boca Juniors.

Naquele período, o atleta chegou a ficar um mês parado e desfalcou o time argentino por seis partidas. Ele também sofreu com contusões musculares na última temporada, ficando de fora de quatro jogos em junho de 2022 e seis no mês de setembro.

A situação não mudou desde que ele chegou no Corinthians. Em sua segunda partida com a camisa do Timão, contra o Bahia, em Salvador, ele sofreu um trauma no pé esquerdo e ficou afastado de cinco compromissos da equipe. Um deles foi o primeiro encontro com o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil.

Algumas semanais depois, ele volta a apresentar um problema clínico e pode ser ficar ausente dos próximos jogos do Corinthians. Ou seja, já são duas contusões em pouco mais de dois meses.

Com ou sem Rojas, o Timão segue preparação para o clássico diante do São Paulo, marcado para sábado (30), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi.