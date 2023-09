Real Madrid encaminha renovação de contrato com o meia Camavinga; veja detalhes

??? Eduardo Camavinga, on the verge of extending his contract at Real Madrid.

New deal will include higher salary and release clause to 'protect' the player.

Camavinga loves Real Madrid, Real love Eduardo who's key player for present and future. Matter of final details. pic.twitter.com/vBJZemqhyC

? Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2023

Camavinga está muito feliz no Real, clube que defende há mais de dois anos, desde que foi comprado junto ao Rennes, da França, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões na cotação da época). Apesar dos rumores sobre interesse principalmente de times da Inglaterra, tanto o jogador quanto o clube de Madrid enxergam com melhores olhos a permanência.