Técnico do Vasco dá 'bronca' em jogadores após vitória que tirou o time do Z4; veja

O Vasco vem embalado no Campeonato Brasileiro. O time carioca seus últimos três jogos e saiu da zona de rebaixamento. O último triunfo foi na segunda-feira (25), contra o América-MG, no Independência. Mesmo com o resultado positivo, o técnico Ramón Díaz não deixou de dar uma 'bronca' na equipe pela atuação abaixo do ideal.

"Não gosto de jogar assim. Não temos que jogar assim. Temos que dar mais, dar mais. Essa partida já ganhamos, já saímos, mas o Vasco não merece que joguem assim. O Vasco não tem que jogar dessa forma; Foi uma partida dura e difícil, mas temos que jogar melhor. Tudo o que trabalhamos temos que fazer. Parabéns", disse Ramón Díaz no vestiário.