Poliana demonstra confiança em título do Palmeiras na Libertadores feminina: "Vamos em busca da taça"

No último ano, o time feminino do Palmeiras alcançou um feito histórico ao conquistar o seu primeiro título da Copa Libertadores da categoria. Entre as jogadoras que fizeram parte da campanha invicta, a lateral direita Poliana, de 32 anos, sagrou-se campeã do torneio continental pela quinta vez na carreira. A defensora celebrou o feito e demonstrou confiança no bicampeonato alviverde.

"A experiência de jogar uma Libertadores é muito única. É algo que toda atleta do nosso continente sonha em jogar. Os títulos que ganhei eu devo a todas as meninas das equipes e a comissão técnica que estavam nessas comigo. Neste ano, vamos em busca da taça mais uma vez, estamos trabalhando duro pra isso", disse.

Ao lado do arquirrival Corinthians, o Palmeiras representa o futebol feminino brasileiro na competição. O Verdão estreia na Libertadores contra o Barcelona-EQU, no próximo dia 5 de outubro (quinta-feira), às 17 horas (de Brasília), na Colômbia. A equipe figura no Grupo A do torneio.