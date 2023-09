Perto de voltar a jogar pelo Cruzeiro, Matheus Pereira faz trabalhos no campo com o elenco

O meia-atacante Matheus Pereira está mais próximo do que nunca de voltar a jogar pelo Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o atleta foi ao gramado para treinar com o restante do elenco pela primeira vez após a lesão ligamentar no joelho.

Apesar de ter participado de parte da atividade com os companheiros, o jogador de 27 anos aumentou suas chances de ser relacionado para o clássico diante do América-MG pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão. O técnico Zé Ricardo, junto com o departamento médico, vai decidir se ele vai para o jogo ou não.