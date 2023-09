Pensando na Champions, PSG deve poupar Mbappé no Francês após lesão

O craque Kylian Mbappé deu um susto no torcedor parisiense após deixar o confronto entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha com dores no tornozelo esquerdo. Exames iniciais apontaram uma leve entorse na região e há otimismo para um retorno tranquilo e rápido. Ainda assim, segundo o jornal francês L'Equipe, a expectativa é de que o craque de 24 anos seja poupado até o próximo confronto da Champions League.

Kylian Mbappé poursuit son travail progressif de récupération. Il a effectué une séance d'entraînement individuelle sur le terrain. pic.twitter.com/AY8MvahePf