Pato vive indefinição no São Paulo após não ser relacionado contra o Coritiba

Alexandre Pato tem seu futuro indefinido no São Paulo. O atacante sequer foi relacionado para a partida desta quarta-feira (27), contra o Coritiba, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo com o Tricolor indo a campo com uma formação completamente alternativa.

A escolha de Dorival Júnior em um duelo no qual todos os principais jogadores não começaram jogando mostra o quão atrás Alexandre Pato está dos demais companheiros. O atacante se recuperou há bastante tempo de uma séria lesão ligamentar no joelho e até agora não conseguiu convencer a comissão técnica de que pode competir em pé de igualdade com o restante do elenco são-paulino.

"O Pato continua trabalhando, intensificando e, a partir do momento que eu tenho uma segurança em colocá-lo, não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Sempre gostei muito do atleta, nunca foi diferente meu modo de pensar. Nesse instante estou priorizando aqueles que, na minha concepção, estão um pouco à frente e tentando extrair o melhor de cada um", comentou Dorival Júnior.