Palmeiras sofre contra o Boca Juniors, mas abre semi da Libertadores com empate na Bombonera

O Palmeiras tomou ? muita ? pressão, mas segurou o empate contra o Boca Juniors. Nesta quinta-feira (28), no Estádio La Bombonera, a equipe palestrina ficou no 0 a 0 com o time xeneize pela partida de ida das semifinais da Libertadores.

Se quiser avançar à final da disputa internacional, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o clube argentino no mata-mata. Para isso, precisa vencer no segundo embate. Um empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto revés significa, evidentemente, classificação da equipe de Jorge Almirón.

A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Na outra semifinal, Fluminense e Internacional ficaram no empate por 2 a 2 no Maracanã e voltam a se enfrentar também na semana seguinte.