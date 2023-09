Palmeiras faturou mais que o dobro do Boca Juniors em 2022; veja números

Nesta quinta-feira, o Palmeiras começa a disputa por uma vaga na final da Libertadores contra o Boca Juniors. Fora das quatro linhas, a distância atual entre os clubes é grande.

De acordo com levantamento do Sportsvalue, em 2022, o Verdão faturou R$856 milhões contra R$311 milhões do argentino, o que representa mais que o dobro. Um dos motivos para essa diferença é a situação financeira do país vizinho, que faz com que a moeda local se desvalorize em relação à brasileira.

Por meio do estudo, é possível notar que a grande força do Boca está nas receitas de sócio-torcedores, única comparação em que o time de Riquelme leva a melhor (R$ 80 milhões x R$50 milhões). Já o Palmeiras conta com uma receita nos direitos de TV muito superior (R$289 milhões x R$17 milhões).