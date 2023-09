Números atualizados do São Paulo no Brasileirão

A vitória sobre o Coritiba garantiu ao São Paulo três pontos e um clima de maior tranqulidade para a sequência do Brasileirão 2023. Agora, o Tricolor soma 31 pontos, seis a mais em relação ao Bahia, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Por já ter a vaga na Libertadores de 2024, o campeão da Copa do Brasil tentará melhorar, ao máximo, sua colocação no Campeonato Brasileiro.

Confira os números do São Paulo no Brasileirão:



Jogos: 24