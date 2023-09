Novo técnico na área: Corinthians acerta chegada de Mano Menezes

O Corinthians acertou a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador deve assinar contrato até final de 2024 ainda nesta quinta-feira e já deve comandar as atividades no CT Dr. Joaquim Grava. A expectativa é que o comandante esteja à beira do gramado no clássico contra o São Paulo, no sábado, às 18h30 (de Brasília).

Mano chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido após o empate com o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Tite foi a primeira opção da diretoria corintiana, mas não houve um retorno positivo do estafe do comandante.

Aos 61 anos, Mano Menezes dará início a sua terceira passagem do Corinthians. O técnico comandou o clube entre 2008 e 2010, quando conquistou o acesso à primeira divisão, o título do Paulistão e da Copa do Brasil e, depois, em 2014.