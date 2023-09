Napoli se pronuncia após postar video polêmico com Osimhen

O Napoli divulgou nesta quinta-feira um comunicado sobre o caso de Victor Osimhen. Depois de uma discussão do atacante com o treinador Rudi Garcia no jogo contra o Bologna, o clube italiano publicou um video em suas redes sociais "zombando" do pênalti perdido pelo nigeriano.

Após o ocorrido, o atleta apagou a maioria das fotos de seu Instagram com a camisa do clube, e ao chegar no hotel onde o atual campeão italiano estava hospedado antes do jogo contra a Udinese, Osimhen cumprimentou apenas o diretor técnico Giuseppe Santoro e ignorou completamente alguns de seus companheiros de equipe, como Zielinski e Demme.

O video em questão já foi apagado do perfil oficial do Napoli, mas o empresário do camisa 9 ameaçou tomar "medidas judiciais" contra o clube de Nápoles.