Mirassol bate CRB, chega a sua segunda vitória consecutiva e dorme próximo ao G4 da Série B

Agora, os dois times retornam ao gramado pela 31ª rodada da segunda divisão do torneio nacional. Para abrir os confrontos, o Mirassol segue com a sequência de jogos como mandante e recebe o Londrina, na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília).

Do outro lado, o CRB vai em busca da recuperação. O time volta a jogar em casa e enfrenta o Ceará. A bola rola na próxima sexta-feira, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, no Alagoas.

O confronto entre os times

O jogo entre Mirassol e CRB começou bem disputado no meio de campo, tanto que, após 20 minutos jogados, não houve nenhuma finalização no gol. Os dois times tentavam chegar, mas acabavam pecando no último passe e não conseguiam concluir suas jogadas de ataque.

A melhor oportunidade de gol do primeiro tempo veio aos 31 minutos do primeiro tempo. Com dificuldades para furar a defesa do CRB, o Mirassol chegou em um chute de fora da área. Gabriel bateu rasteiro e assustou o goleiro Diogo Silva, mas a bola passou próxima à trave esquerda e foi pela linha de fundo.

Aos 35 minutos, na primeira chance real de gol da partida, o Mirassol marcou. Os donos da casa fizeram jogada ensaiada após cobrança de falta na grande área. Zé Roberto conseguiu escorar para o meio. O arqueiro Diogo Silva até tentou afastar a bola, mas ela caiu na cabeça de Guilherme Biro, que apenas precisou completar para o fundo das redes.