Michel Araújo diz que São Paulo deve aproveitar instabilidade do Corinthians: "Vamos para cima deles"

O meia-atacante Michel Araújo foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, na última quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor ganhou um respiro na tabela da competição.

A equipe agora subiu para o décimo lugar e abriu distância de seis pontos para a zona de rebaixamento. O uruguaio se mostrou aliviado com o triunfo e já está com a cabeça no próximo compromisso do Tricolor: o Majestoso.

"Realmente, era uma situação preocupante pra gente não vencer no campeonato. Hoje, felizmente a gente conseguiu os três pontos para ficar numa situação mais tranquila no Brasileiro. Estamos pensando no sábado, um clássico, não tem como não pensar. Estamos felizes com a conquista, mas temos que dar mais. O São Paulo precisa estar lá em cima", disse na zona mista, em vídeo reproduzido pelo Twitter da Jovem Pan.