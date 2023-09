Meia Philippe Coutinho estreia no Catar com gol e vitória

Nesta quinta-feira, o brasileiro Philippe Coutinho fez sua estreia como jogador do Al-Duhail, do Catar. A equipe de Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo, venceu o jogo por 2 a 1 contra o Al-Markhiya e meia fez o gol da vitória nos acréscimos do primeiro tempo.

O atleta começou como titular e mostrou seu talento em campo. Coutinho foi bem participativo do jogo e criou várias oportunidades para sua equipe. A coroação de sua boa atuação veio no final do primeiro tempo. Em falta cobrada da entrada da área, Coutinho acertou a bola um pouco abaixo do ângulo e fez o segundo gol do Al-Duhail na partida.

O jogador de 31 anos foi emprestado pelo Aston VIlla ao clube do Catar até o final desta temporada. O anuncio da negociação aconteceu no dia 8 de setembro.