Maximiliano Silvera é o único dos nove reforços do Santos que ainda não estreou

Desta forma, o atacante não entra em campo desde o dia 29 de julho, quando ainda defendia as cores do Necaxa, do México. Nesta temporada, ele disputou cinco partidas, mas não marcou nenhum gol e não deu assistências. Ao longo de toda sua carreira, são 71 aparições e 22 bolas na rede.

O jogador de 25 anos começou a sua carreira no Cerrito, do Uruguai, seu país natal. Em 2022, mudou-se para o México para vestir a camisa do Juárez. Já no começo deste ano, acertou com o Necaxa, onde permaneceu até julho.