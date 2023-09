Marcos Rocha e Mayke juntos no time titular: veja escalação do Palmeiras contra o Boca Juniors

Em relação ao último jogo da Libertadores ? o empate sem gols com o Deportivo Pereira, no Allianz Parque ?, Abel Ferreira voltará a contar com Gabriel Menino, que cumpriu suspensão, e Luís Guilherme, recuperado de um estiramento na coxa direita.

Atuesta, em processo final de transição física, viajou com a delegação mas . Por outro lado, Dudu é baixa, e segue se recuperando de cirurgia no joelho.

Pelo lado do Boca, o técnico Jorge Almirón ? que não tem o costume de repetir escalações e, nos treinos antes da partida contra o Alviverde, testou diversas formações ? acionou um esquema no 4-4-2.

O time xeneize está escalado com: Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández e Barco; Merentiel e Cavani.