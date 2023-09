Marcelo Melo estreia com vitória na chave de duplas do ATP 500 de Pequim

"Hoje foi bem bacana aqui. Acho que não começamos tão bem e eles iniciaram jogando muito bem. Depois, acabamos melhorando o nível e aí, a partir do começo do segundo set, impusemos o nosso jogo e seguimos até o final jogando muito bem, terminando com o match tie-break. Muito feliz com a vitória. Agora, devemos ter uns dois dias de intervalo até a próxima rodada", analisou Marcelo Melo após a partida.

É QUAAAAAARTAS DE FINAL! ? Marcelo Melo ?? e Alexander Zverev ?? vencem a dupla Arévalo ??/ Mektic ?? e avançam para as quartas no ATP500 de Pequim ?? 2 sets a 1

(2/6, 6/3 e 11/9)