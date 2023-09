Mano Menezes é anunciado como novo técnico do Corinthians; confira

Nesta quinta-feira, o Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Mano Menezes como novo treinador do clube, com contrato válido até o fim de 2025. Livre no mercado desde que deixou o Internacional, o técnico chega ao Timão para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido nesta quarta-feira.

Aos 61 anos, Mano Menezes dará início a sua terceira passagem do Corinthians. O técnico comandou o clube entre 2008 e 2010, quando conquistou o acesso à primeira divisão, o título do Paulistão e da Copa do Brasil e, depois, em 2014.

A reestreia de Mano deve ocorrer já no clássico com o São Paulo, agendado para às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão.