Mano Menezes comemora retorno ao Corinthians: "Um louco de volta para o bando!"

O treinador foi demitido do Internacional em julho, depois de recusar uma proposta para assumir o Corinthians em abril. Como estava empregado naquela ocasião, o treinador preferiu não trocar de clube.

Ao longo da carreira, Mano Menezes já treinou diversos clubes brasileiros e de fora do país, além da própria Seleção Brasileira. Na elite nacional, passou por Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Bahia e teve a passagem mais vitoriosa no Cruzeiro, entre 2016 e 2019, onde conquistou dois estaduais e o bicampeonato da Copa do Brasil.

Mano chega ao Corinthians no momento em que o clube ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro e está nas semifinais da Copa Sul-Americana. No jogo de ida do mata-mata, o Timão empatou em casa com o Fortaleza por 1 a 1, na última partida sob o comando de Luxemburgo. A volta será disputada na próxima terça-feira, na Arena Castelão.