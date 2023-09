Mano Menezes comanda primeiro treino no Corinthians; veja como foi

O técnico Mano Menezes comandou seu primeiro treino nesta terceira passagem pelo Corinthians. Na tarde desta quinta-feira, o treinador teve um contato inicial com os jogadores e já foi a campo para comandar atividades no CT Dr. Joaquim Grava. A tendência é que o comandante esteja à beira do campo diante do São Paulo, no próximo sábado, no Morumbi.

A grande dúvida do Timão para o Majestoso é o meia Matías Rojas, que sofreu com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e desfalcou a equipe contra o Fortaleza, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O atacante Giovane se encontra em transição após se recuperar de contusão na coxa e também tem presença incerta.

Mano terá mais um treino na manhã de sexta-feira, antes do clássico fora de casa. O técnico também vai dar sua primeira entrevista coletiva como novo comandante do Timão.