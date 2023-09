Manchester United e Chelsea estão de olho em Lorran, promessa da base do Flamengo

Joia da base do Flamengo, Lorran, de 17 anos, já está despertando interesse de clubes europeus. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Manchester United e Chelsea, equipes da Premier League, já estão de olho no jovem meio-campista.

Lorran já chegou a ser relacionado nesta temporada na equipe principal do Flamengo e entrou em campo no Campeonato Carioca. Foram quatro jogos disputados na Taça Guanabara, incluindo um clássico contra o Botafogo, e um gol marcado, contra o Bangu, no dia 25 de janeiro.

Nos últimos dois compromissos do clube pelo Brasileirão - contra Athletico-PR e Goiás - o meia esteve à disposição de Jorge Sampaoli no banco de reservas, mas não entrou.