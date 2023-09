Londrina bate o Sampaio Corrêa após sete jogos sem vitórias, mas segue no Z4 da Série

O Londrina encerrou uma sequência de sete jogos sem vitórias e venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B, no Estádio do Café. A última vez que a equipe de Londrina tinha conquistado os três pontos foi no início de agosto, contra o Vitória.

Mesmo com o triunfo, o time paranaense segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Sampaio tem 34 e está em 13° lugar.

O Londrina retorna a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Sampaio Corrêa duela com o Novorizontino apenas no sábado, dia 7 de outubro, às 17 horas, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).