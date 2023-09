Líder na exportação de atletas, Brasil acumula 1 bilhão de euros em transferências na última década

Grande celeiro de craques, o futebol brasileiro está exportando seus talentos cada vez mais cedo. De acordo com levantamento do CIES Football Observatory, o país alcançou, nos últimos 10 anos, um lucro de transferências de jogadores que ultrapassa 1 bilhão de euros, reforçando sua posição como um dos principais berços do esporte a nível global.

O relatório analisou os fluxos financeiros das transferências do futebol à escala global de 2014 até 2023. A Série A brasileira é a segunda liga cujos clubes obtiveram o maior lucro líquido de transferências nos últimos 10 anos, com 1.53 milhão de euros, atrás apenas da Primeira Liga de Portugal (2.23 milhões de euros).

Prova do reconhecimento do mundial dos craques brasileiros é que um outro estudo feito pelo CIES Football apontou que o Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo: foram 1.289 atletas apenas em 2023 - número 5,6% maior em relação ao ano anterior. O último recorde havia sido em 2019, com 1.276 atletas expatriados.