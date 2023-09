Kemelli, do Corinthians, fala sobre retorno à Seleção em primeira convocação de Arthur Elias

A Seleção Feminina mira de forma mais imediata os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a atleta falou sobre o sonho de poder representar o Brasil nas Olimpíadas.

"Sensação de gratidão e felicidade por poder ter a chance de estar em uma Olimpíada, quem nunca sonhou com isso! Estou muito feliz e irei trabalhar muito para que possa ter uma vaguinha e, com todo o trabalho da equipe e da comissão, buscar esse ouro inédito para o Brasil", afirmou a goleira.

Sem jogos oficiais nesta primeira Data FIFA, o período foi dedicado à treinamentos e introdução do novo trabalho.

"Foram dias excepcionais de muito aprendizado e evolução, qualidade de treino sensacional, as meninas super abertas, de entendimento técnico e tático. Por saber como é o trabalho do Arthur e da sua comissão eu vim um pouco mais tranquila porque facilita para assimilar as coisas um pouco mais rápido. Mas sempre tem o que aprender e evoluir, até porque o nível do treino sobe muito, são meninas excelentes e tem que aprender e estar acostumada a esse ambiente de alto nível", finalizou Kemelli.

Atual campeã brasileira, Kemelli retorna ao Corinthians para a continuidade da temporada. O próximo desafio das Brabas será a disputa da Copa Libertadores da América entre 5 e 21 de outubro, no Uruguai, além das semifinais do Paulistão contra o Palmeiras, com datas ainda a serem definidas.