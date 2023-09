Sampaoli comanda treinos em meio a indefinição no Flamengo

Em princípio, Sampaoli vai seguir a beira do campo neste sábado, contra o Bahia, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros precisam voltar a vencer para seguirem firmes na briga por um lugar na zona de classificação para a Libertadores.

Uma demissão nas próximas horas ainda pode acontecer. A diretoria quer confirmar a saída de Sampaoli apenas quando tiver acerto com Tite.