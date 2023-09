Jogador mais decisivo do São Paulo, Luciano cola em Calleri na artilharia

Luciano encostou em Calleri na artilharia do São Paulo em 2023 ao balançar as redes ontem (27), na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Morumbi, em duelo atrasado válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 tricolor já era o jogador mais decisivo do elenco na atual temporada antes da partida contra o Coxa, somando dez gols e outras oito assistências, porém, com o tento anotado, Luciano ficou a apenas um gol de igualar Calleri (12) na artilharia da equipe.

Luciano foi titular contra o Coritiba, confronto em que o São Paulo apostou em um time reserva. O camisa 10, considerado ídolo por parte da torcida, começou no banco de reservas os dois jogos da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, mas não perdeu seu poder de decisão.