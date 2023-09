Internacional se reapresenta após empate na Libertadores e treina de olho no Atlético-MG pelo Brasileiro

Bola rolando no gramado do CT!

Sábado já temos compromisso pelo @Brasileirao ?? pic.twitter.com/dp0mjxedDc

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 28, 2023

Para a partida contra os mineiros, o Inter terá dois desfalques: o lateral Fabricio Bustos e o meia Carlos de Pena. Ambos cumprirão suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

A equipe comandada por Eduardo Coudet duela com o Galo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois disso, os gaúchos voltam a pensar na competição continental, no duelo de volta com o Fluminense, que será na próxima quarta-feira, às 21h30, também na casa do Colorado.