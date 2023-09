Guilherme Arana celebra convocação após se recuperar de grave lesão: "Voltarei a realizar o meu sonho"

Nesta quinta-feira, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG, foi convocado por Fernando Diniz para os próximos dois compromissos da Seleção Brasileirapelas Eliminatórias, contra Venezuela e Uruguai nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente. O atleta de 26 anos entra no lugar de Caio Henrique, do Mônaco, que foi cortado por lesão.

Arana, então, retorna à Seleção após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo, em setembro de 2022. Após passar por cirurgia, o lateral voltou aos gramados apenas em junho e agora ganha uma nova chance no Brasil após mais de um ano.

"Após a lesão, foram momentos complicados e foi um período bem difícil. Somente quem esteve ao meu lado sabe tudo o que passei para superar a frustração de não ter ido para a Copa e também para me recuperar bem e voltar, ainda mais, forte. Mas aqui estou, firme e bem focado. E, hoje, para alegrar as nossas vidas, recebemos a notícia de que voltarei a realizar o meu sonho, que é vestir a camisa amarela e representar o nosso país. O sentimento é o melhor possível e não dá para expressar essa sensação apenas com palavras", agradeceu o jogador.