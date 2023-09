André Negão rebate Augusto Melo e apoia chegada de Mano ao Corinthians

Na mesma nota, o grupo da Situação reiterou que o "Corinthians não pode ter um aventureiro na cadeira de presidente" e questionou a postura da Oposição caso o Timão se sagre campeão da Sul-Americana com Mano Menezes, sobrando até uma provocação a Augusto, já que a conta oficial do candidato no Instagram teceu críticas ao lateral esquerdo Fábio Santos durante a partida contra o Fortaleza, na terça-feira. Depois, a assessoria e o próprio Augusto alegaram que a conta do empresário foi invadida.

Classificação e jogos Brasileirão

Copa Sul-Americana

"O que ele (Augusto Melo) vai falar sobre o Mano se formos campeões sul-americanos? Vai dizer que invadiram de novo suas redes sociais e que não foi ele, como inventou no caso do Fábio Santos contra o Fortaleza?", indagou a nota.

Mano Menezes sempre foi bem visto pela Renovação e Transparência. Andrés Sanchez, nome forte da chapa, é admirador do trabalho do treinador e nunca escondeu isso; ao contrário de Augusto Melo, que já disse publicamente que Mano não seria sua prioridade.

Veja a nota oficial da assessoria de André Negão:

"É preciso deixar os arroubos, os chiliques e o oportunismo eleitoral de lado quando se trata de Corinthians. Corinthians é coisa séria. O que meu adversário queria? A continuidade de um treinador que não tinha mais a confiança do grupo e que claramente não conseguiu dar padrão à equipe? O presidente do clube ainda é o Duílio Monteiro Alves e ele tem não só o direito, mas a obrigação de contratar um treinador de primeira linha. Mano Menezes tem história no Parque São Jorge e no futebol brasileiro, tem que ser respeitado. O Corinthians não pode ter um aventureiro na cadeira de presidente. É preciso ter preparo e serenidade. O que ele vai falar sobre o Mano se formos campeões sul-americanos? Vai dizer que invadiram de novo suas redes sociais e que não foi ele, como inventou no caso do Fábio Santos contra o Fortaleza? Como todos os corinthianos que não torcem contra apenas pela sede de poder, desejo ao Mano sucesso e títulos com a camisa alvinegra nesta sua terceira passagem pelo clube."