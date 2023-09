Griezmann é o jogador com mais assistências nas últimas duas edições do Campeonato Espanhol; confira números

Na tarde desta quinta-feira, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna, por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O francês Antoine Griezmann marcou um gols da vitória de sua equipe e vem sendo um dos destaques do Atleti neste início de temporada.

O meia-atacante é peça fundamental do time comandado pelo técnico Diego Simeone, tanto na criação quanto na conclusão de jogadas. Não à toa, o atleta de 32 anos é o jogador com mais assistências nas últimas duas edições de La Liga, segundo dados do Sofascore.

Somando números da atual temporada e da temporada passada, Griezmann disputou 44 jogos com o Atlético de Madrid, marcou 18 gols e distribuiu 16 assistências, com um total de 34 participações em gols. As estatísticas mostram que ele precisa de apenas 98 minutos para contribuir para um gol de sua equipe no Espanhol.