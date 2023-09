Gabriel Pires será julgado pelo STJD nesta segunda-feira, dia de jogo do Botafogo

O Botafogose prepara para o confronto contra o Goiás, nesta segunda-feira às 20 horas (de Brasília), no Nilton Santos, pela 25ª rodada da Série A. Os alvinegros tentam acabar com a sequência de três derrotas no Campeonato Brasileiro e quatro ao todo na temporada.

No entanto, o clube também terá que ficar de olho em questões extracampo. No mesmo dia da partida diante do Esmeraldino, o volante Gabriel Pires será julgado pelo STJD. O jogador foi expulso após o apito final na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no dia 2 de setembro.

Gabriel Pires foi expulso por reclamação e, caso seja punido, pode ser suspenso por até seis jogos. No entanto, independente do resultado do julgamento, a presença do jogador contra o Goiás não corre risco e o volante deve ser titular na equipe de Bruno Lage.